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أخبار محلية > هل ستتحول “تحلية المياه” إلى شركة؟ محافظ المؤسسة يجيب
19/01/2021   5:57 م

هل ستتحول “تحلية المياه” إلى شركة؟ محافظ المؤسسة يجيب

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أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله العبدالكريم، أن تخصيص قطاع الإنتاج والنقل في المياه المحلاة بدأ بإنشاء شركة نقل وتقنيات المياه التي تتولى عملية النقل ومشاركة القطاع الخاص به، وسيتم إدراجها في السوق المالية.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج “في العلن” المذاع على “قناة السعودية”، أنهم يستهدفون خلال الخمس والست سنوات القادمة أن تكون منظومة الإنتاج والنقل في المياه قطاعا خاصا، وذلك من أجل خفض التكلفة وتقديم خدمة أفضل للعملاء. وفق”أخبار 24”.

وأكد أن الاستثمارات في منظومة التحلية والنقل استثمارات كبيرة، مضيفا أن المؤسسة تعمل على خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وذلك من خلال استخدام الطاقة المتجددة.

هل ستتحول “تحلية المياه” إلى شركة؟ محافظ المؤسسة يجيب

أخبار محلية
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