هل ستتحول “تحلية المياه” إلى شركة؟ محافظ المؤسسة يجيب

أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله العبدالكريم، أن تخصيص قطاع الإنتاج والنقل في المياه المحلاة بدأ بإنشاء شركة نقل وتقنيات المياه التي تتولى عملية النقل ومشاركة القطاع الخاص به، وسيتم إدراجها في السوق المالية.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “في العلن” المذاع على “قناة السعودية”، أنهم يستهدفون خلال الخمس والست سنوات القادمة أن تكون منظومة الإنتاج والنقل في المياه قطاعا خاصا، وذلك من أجل خفض التكلفة وتقديم خدمة أفضل للعملاء. وفق”أخبار 24”.
وأكد أن الاستثمارات في منظومة التحلية والنقل استثمارات كبيرة، مضيفا أن المؤسسة تعمل على خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وذلك من خلال استخدام الطاقة المتجددة.
#في_العلن | هل ستتحول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة؟.
المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/jYs79lebVD
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 19, 2021
#في_العلن | نعمل على خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة.
المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم#قناة_السعودية pic.twitter.com/apOCf0PKEn
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 19, 2021