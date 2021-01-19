متحدثة “التعليم”: التعليم عن بعد سيستمر حتى بعد انتهاء كورونا

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، إن التعليم عن بعد مرتبط بالخطط والاستراتيجية القادمة، وإنه سيستمر حتى بعد انتهاء كورونا.
وأوضحت، خلال لقائها في برنامج يا هلا على روتانا خليجية، أن التعليم عن بعد في الفترة الحالية ضرورة، فلا يمكن للطلاب أن يعودوا للمدارس، أو أن تُستأنف العملية التعليمية فيها، بسبب القلق على صحة الطلاب والطالبات وأيضا منسوبي التعليم.
وأضافت أن التجربة الحالية في الدراسة عن بعد وما أظهره المعلمون وأولياء الأمور من مهارات تقنية في التعامل مع المنصة تجعلنا نتأكد من أن وزارة التعليم تضع في الحسبان أن تجربة التعليم عن بعد هي انطلاقة لعصر جديد ومفهوم جديد في عالم التعلم، وهو التعلم الإلكتروني أو التعلم المدمج، وهو ما سيتم تحقيقه في الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن التعليم عن بعد سيساعد الطلاب على التواصل مع معلميهم وزملائهم حتى بعد المدرسة، وأنه لم يتم العمل على التعليم عن بعد ليبقى فترة مؤقتة، وأنه مرتبط بالخطط والاستراتيجية القادمة.
أ. #ابتسام_الشهري متحدث #وزارة_التعليم:#التعليم_عن_بعد سوف يستمر.. حتى بعد انتهاء #كورونا..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/BaIgOHnP6q
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 19, 2021