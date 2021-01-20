وقّع صندوق التنمية العقارية، اتفاقية تعاون لربط خدمة المستشار العقاري مع منصة “عقارز” أحد التطبيقات العقارية في السوق المحلي، بهدف تحسين تجربة الأسر للحصول على المسكن المناسب.
وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق، حمود العصيمي أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتعد اللبنة الأولى لربط المنصّات التي تُقدم خدمات الوساطة العقارية بخدمات الصندوق بهدف تسهيل البحث عن المسكن الملائم.
وأضاف العصيمي أن الاتفاقية مع “عقارز” تستهدف توفير التطبيق العقاري لأفضل 5 خيارات سكنية من السوق للمستفيدين، إلى جانب أفضل 5 توصيات تمويلية يقدمها تطبيق المستشار العقاري.
وأشار إلى أن الشراكة مع التطبيقات العقارية ستوفر عروضاً بيعية في مختلف مدن ومناطق المملكة من خلال خرائط لتحديد مواقع العقارات بكل دقة، وتقديم المعلومات الدقيقة عن العقار، مما يسهم في اختصار الجهد والوقت على الأسر لإيجاد المسكن المناسب، لافتاً إلى أن أعداد المستفيدين المسجلين في “المستشار العقاري” تتجاوز 100 ألف مستفيد. وفق “أخبار 24”.
ونوه العصيمي إلى أن الخدمات والبرامج التمويلية والسكنية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية أسهمت في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة من تملك منزلها الأول خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى نهاية 2020، وذلك من خلال تفعيل الشراكة مع الجهات التمويلية ومؤسسات القطاع الخاص، علاوة على إيجاد حلول تقنية ميسرة تتضمن أكثر من 40 خدمة إلكترونية.