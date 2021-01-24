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أخبار محلية > بالفيديو.. “الماجد” يوضح حكم مخالفة عقد التأمين واستبدال النظارة الطبية بأخرى شمسية
24/01/2021   8:19 ص

بالفيديو.. “الماجد” يوضح حكم مخالفة عقد التأمين واستبدال النظارة الطبية بأخرى شمسية

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قال قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، إنه لا يجوز لمحلات النظارات المتعاقدة مع شركات التأمين مخالفة العقد واستبدال النظارة الطبية بأخرى شمسية.  

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة” أن العبرة في النهاية بالعقد المتفق عليه مع شركة التأمين وما قام به المحل محرم ولا يجوز قبوله، مستشهداً بقوله سبحانه وتعالى: ” يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”.  

وأشار إلى أن عدداً من شركات التأمين تسعى للتحلل من التزاماتها المبرمة في العقد ومقدمي الخدمة والمستفيدين أيضاً يقومون بالعبث والتحايل على العقد، مبيناً أن العقد المبرم بين الطرفين لا يجوز مخالفته. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. “الماجد” يوضح حكم مخالفة عقد التأمين واستبدال النظارة الطبية بأخرى شمسية

أخبار محلية
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