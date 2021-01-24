متحدث الصحة: رصدنا ارتفاعًا في الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين لهذه الأسباب

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، رصد تزايد في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن معدل الإصابات لا يزال في حدود السيطرة والتحكم، غير أن رصد الارتفاع في تسجيل الحالات خلال الفترة الماضية يدعو لليقظة والحذر.
وقال إن هذا الارتفاع قد يرجع إلى بعض المناشط التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، والتي لم تشهد التزاما كبيرا بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن المملكة في مرحلة مهمة الآن ونسعى لمواصلة النجاح في مواجهة الجائحة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن منحنى الإصابات بالفيروس لا يزال متدنيًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لاستعادة وتيرة الهبوط بمعدلات الإصابات اليومية.
فيديو | #الصحة: رصدنا ارتفاعا في الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين #الإخبارية pic.twitter.com/T9FdL8VBGp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 24, 2021