أعاد ناشطون نشر مقطع فيديو نادر لإدارة الاتصالات السعودية وهي تطالب المشتركين المتأخرين في سداد الفواتير قبل 38 عاما، بسرعة السداد لتلافي فصل الخدمة.
وقالت إدارة الاتصالات التابعة لــ(وزارة البرق والبريد والهاتف في ذلك الوقت) في الرسالة التي وجهتها للمشتركين، إنها ستقوم بفصل الحرارة عن هواتف المشتركين المتأخرين، إذا لم يبادروا بتسديد فواتيرهم في موعد أقصاه 7 ذي القعدة 1404 هـ. وفق “أخبار 24”.
كما تضمن التنبيه مناطق وأرقام المشتركين المهددين بفصل الحرارة عن هواتفهم في حال عدم السرعة في التسديد في الموعد المحدد.
الإتصالات تهدد المشتركين المتأخرين بالسداد بفصل الحرارة عن هواتفهم عام ١٤٠٤ھ pic.twitter.com/6qYDS8SKX4
— #عاشق_الماضي (@asheq_madi) January 21, 2021