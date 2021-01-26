 "مرور مكة": إغلاق جزء من شارع الحج لتنفيذ مشروع جسر.. وهذه الطرق البديلة

أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة أنه وبالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، سيتم تنفيذ إنشاء جسر علوي بمنطقة تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بدءاً من صباح اليوم (الثلاثاء)، محددة الطرق البديلة التي يمكن استخدامها لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع.
وأوضحت الإدارة أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم خلالها غلق الطريق الرئيسي للاتجاه القادم من جهة الشرق إلى الغرب باتجاه حي الزاهر، وكذلك طريق المدينة المنورة وتحويل حركة السير للاتجاه المقابل بعد تنصيف الطريق.
وأضافت أن المرحلة الثانية ستشهد غلق الطريق الرئيسي للاتجاه القادم من طريق المدينة المنورة باتجاه العدل وتحويل حركة السير للاتجاه المقابل بعد تنصيف الطريق لإتمام تركيب الجسر الخرساني، داعيةً مستخدمي الطريق لاتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.
وفق “أخبار 24”.