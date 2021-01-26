بالفيديو.. محلل طقس: موجة باردة أخرى مطلع الأسبوع المقبل ستشتد على الأجزاء الشمالية

قال محلل الطقس عبدالله أبو هيلة إن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد بدء موجة برد أخرى يتوقع أن تشمل معظم مناطق المملكة، مبيناً أن الموجة ستكون شديدة على الأجزاء الشمالية وذلك نتيجة تأثر الأجواء بمنخفض جوي.
وأضاف أبو هيلة في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن حالة الطقس هذه الأيام مستقرة بشكل عام، وتشهد معظم أجزاء البلاد ارتفاعاً بسيطاً ملحوظاً في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية.
وتوقع أن يشهد نهاية الأسبوع وتحديداً مساء الخميس المقبل تقلبات جوية على الأجزاء الشمالية الغربية والغربية متمثلة في مناطق تبوك والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مكة المكرمة وتحديداً الأجزاء الساحلية منها.
فيديو | محلل الطقس عبدالله أبو هيله لـ #الإخبارية: هناك موجة باردة ثانية ستكون مصحوبة بأمطار ستشمل معظم مناطق #المملكة pic.twitter.com/WctV6RvDmZ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 25, 2021
وفق “أخبار 24”.