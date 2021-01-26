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أخبار محلية > بالفيديو.. محلل طقس: موجة باردة أخرى مطلع الأسبوع المقبل ستشتد على الأجزاء الشمالية
26/01/2021   7:04 ص

بالفيديو.. محلل طقس: موجة باردة أخرى مطلع الأسبوع المقبل ستشتد على الأجزاء الشمالية

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قال محلل الطقس عبدالله أبو هيلة إن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد بدء موجة برد أخرى يتوقع أن تشمل معظم مناطق المملكة، مبيناً أن الموجة ستكون شديدة على الأجزاء الشمالية وذلك نتيجة تأثر الأجواء بمنخفض جوي.  

وأضاف أبو هيلة في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن حالة الطقس هذه الأيام مستقرة بشكل عام، وتشهد معظم أجزاء البلاد ارتفاعاً بسيطاً ملحوظاً في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية.  

وتوقع أن يشهد نهاية الأسبوع وتحديداً مساء الخميس المقبل تقلبات جوية على الأجزاء الشمالية الغربية والغربية متمثلة في مناطق تبوك والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مكة المكرمة وتحديداً الأجزاء الساحلية منها. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. محلل طقس: موجة باردة أخرى مطلع الأسبوع المقبل ستشتد على الأجزاء الشمالية

أخبار محلية
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