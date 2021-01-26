ألين هورفات يوجه رسالة قوية للجماهير قبل موقعة السوبر بين النصر والهلال

وجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ألين هورفات، رسالة إلى جماهير فريقه، وذلك قبل موقعة السوبر المقرر لها السبت المقبل، أمام نظيره الهلال.
وقال “هورفات”، عبر حسابه على موقع الصور الشهير “اسنتقرام”: “شكرا لكم جميعا على الرسائل الملهمة والدعم والحب.. كرة القدم هي لعبة رائعة”.
وتابع: “أنا أقدر أنكم تدركون مقدار الطاقة التي نبذلها جميعًا في كل تدريب وفي كل دقيقة من المباريات.. سوف نستمر في تقديم أفضل ما لدينا.. نحن نسعى جاهدين لنكون مميزين وليس متوسطين.. أراكم جميعًا يوم السبت”. وفق “أخبار 24”.
وكان النصر تعادل مع الاتحاد، مساء الأحد، بنتيجة 1-1، في مباراة الجولة الـ15 من الدوري، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بـ”الشرائع”.