“سارق الجاكيتات”.. “السماري” يثير الجدل بتعليق عن المنافسة بين الهلال والنصر

أثار الإعلامي الرياضي، عبدالرحمن السماري، الجدل بين متابعيه، بعدما نشر تغريدة عن المنافسة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره النصر، وذلك قبل موقعة السوبر السبت المقبل.
وقال “السماري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: عبدالرحمن بن مساعد: من يشكل خطراً على الهلال والمنافس الحقيقي له هو النصر”.
وتابع السماري: “عبدالله بن مساعد: كنا نفرح إذا تعادلنا مع النصر.. سارق الجاكيتات: الهلال والنصر ليس كلاسيكو !.. هذا الرد المسكْت للفزاع وطقته ولمن أعطاهم الفرصة”.
عبدالرحمن بن مساعد: من يشكل خطراً على الهلال والمنافس الحقيقي له هو #النصر
عبدالله بن مساعد: كنا نفرح اذا تعادلنا مع النصر
سارق الجاكيتات: #الهلال والنصر ليس كلاسيكو !!
هذا الرد المسكْت للفزاع وطقته ولمن أعطاهم الفرصة
— عبدالرحمن السماري (@alsmariABD) January 25, 2021
وفق “أخبار 24”.