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أخبار محلية > بالفيديو.. “الخطوط السعودية”: نقلنا 300 ألف مواطن للمملكة خلال الجائحة.. وهذه تفاصيل الرحلة التاريخية إلى لوس أنجلوس
27/01/2021   7:42 ص

بالفيديو.. “الخطوط السعودية”: نقلنا 300 ألف مواطن للمملكة خلال الجائحة.. وهذه تفاصيل الرحلة التاريخية إلى لوس أنجلوس

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استعرض مدير أسطول طائرات بوينج، الكابتن علي الشهري، التغيرات التي طرأت على قطاع الطيران بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الخطوط السعودية شاركت في 1500 رحلة لنقل المواطنين للمملكة خلال جائحة كورونا، كما أكد أنها نجحت في نقل قرابة 300 ألف سعودي من بلدان مختلفة في ظروف وإجراءات استثنائية.

واستعرض الشهري عددًا من القصص البارزة خلال فترة الجائحة، أهمها عندما بات طاقم إحدى الطائرات لمدة 18 ساعة داخل الطائرة خلال إحدى الرحلات الجوية.

وتناول مدير أسطول طائرات بوينج قصة رحلة جوية تاريخية من جدة إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، استمرت لمدة 36 ساعة ذهابًا وإيابًا، مؤكدًا أن الخطوط الجوية زادت من أعداد الطاقم العامل على هذه الرحلة من 4 إلى 8 طيارين ومساعدين في القيادة، ومن 17 إلى 35 داخل مقصورة الضيافة. وفق “أخبار 24”.

وأرجع زيادة عدد الطاقم إلى ضرورة تشغيل الرحلة في النطاق الزمني المسموح به، مؤكدًا أن عملية الإقلاع تمت في تمام السادسة صباحًا من جدة واستمرت لأكثر من 17 ساعة حتى الوصول إلى لوس أنجلوس، ثم البقاء لمدة ساعتين حتى صعود الركاب، ثم العودة مباشرة إلى المملكة.

بالفيديو.. “الخطوط السعودية”: نقلنا 300 ألف مواطن للمملكة خلال الجائحة.. وهذه تفاصيل الرحلة التاريخية إلى لوس أنجلوس

أخبار محلية
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