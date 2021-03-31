نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. رد فعل ولي العهد عندما استعار مقدم لقاء “القطاع الخاص” أبياتاً للمتنبي للرد على أعداء المملكة
31/03/2021   5:47 م

شاهد.. رد فعل ولي العهد عندما استعار مقدم لقاء “القطاع الخاص” أبياتاً للمتنبي للرد على أعداء المملكة

+ = -
1821

أظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، ردة فعل بحركة معبرة، وذلك عندما استعار مقدم اللقاء الذي جمع الأمير محمد وممثلي القطاع الخاص، أبيات شعر للمتنبي رد بها على أعداء المملكة.

وعبر مقدم اللقاء “الافتراضي” لولي العهد وممثلي القطاع الخاص، والذي أُعلن خلاله عن برنامج “شريك”، عن فخر واعتزاز المواطنين بالمنجزات التي تحققت مؤخراً في المملكة.

وقال مقدم اللقاء، الإعلامي محمد الطميحي: نحن كمواطنين سعوديين يملؤنا الفخر ولا نملك أمام هذه المنجزات الوطنية والمتسارعة والتي تتحدى الجائحة والأعداء والحساد إلا أن نقول كما قال المتنبي:

“أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم”

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. رد فعل ولي العهد عندما استعار مقدم لقاء “القطاع الخاص” أبياتاً للمتنبي للرد على أعداء المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885145251.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.