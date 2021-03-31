شاهد.. رد فعل ولي العهد عندما استعار مقدم لقاء “القطاع الخاص” أبياتاً للمتنبي للرد على أعداء المملكة

أظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، ردة فعل بحركة معبرة، وذلك عندما استعار مقدم اللقاء الذي جمع الأمير محمد وممثلي القطاع الخاص، أبيات شعر للمتنبي رد بها على أعداء المملكة.
وعبر مقدم اللقاء “الافتراضي” لولي العهد وممثلي القطاع الخاص، والذي أُعلن خلاله عن برنامج “شريك”، عن فخر واعتزاز المواطنين بالمنجزات التي تحققت مؤخراً في المملكة.
وقال مقدم اللقاء، الإعلامي محمد الطميحي: نحن كمواطنين سعوديين يملؤنا الفخر ولا نملك أمام هذه المنجزات الوطنية والمتسارعة والتي تتحدى الجائحة والأعداء والحساد إلا أن نقول كما قال المتنبي:
“أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم”
أنَامُ مِلْءَ جُفُوني عَنْ شَوَارِدِهَا
وَيَسْهَرُ الخَلْقُ جَرّاهَا وَيخْتَصِمُ#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/a9SSZGGk4I
— محمد الطميحي (@MohammedTomaihi) March 31, 2021
وفق “أخبار 24”.