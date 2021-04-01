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أخبار محلية > بالفيديو.. “البيئة”: استرداد وتجميع 135 مورداً وراثياً من الأقماح المحلية لزراعتها في مختلف المناطق
01/04/2021   8:26 ص

بالفيديو.. “البيئة”: استرداد وتجميع 135 مورداً وراثياً من الأقماح المحلية لزراعتها في مختلف المناطق

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استرداد وتجميع 135 موردًا وراثيًا من الأقماح المحلية لتوصيفها مورفولوجيا ووراثيا وسيكولوجيا وكيميائيًا، تمهيدًا لزراعتها في المملكة.

وأوضحت أن الخطوة جاءت تحقيقاً لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واللائحة التنفيذية من أجل المحافظة ‏على الموارد الوراثية النباتية، ومنها القمح.

وأشارت إلى أنه سيتم مع بداية العام المقبل تقييم وانتخاب أجود الموارد الوراثية للقمح، التي تمت تنقيتها بدقة عالية وتجهيزها لتقييمهما في 9 مواقع مختلفة الظروف البيئية بمناطق المملكة لدراسة الثبات الوراثي، ومعرفة الأفضل من هذه الموارد الوراثية لكل منطقة.

من جهته، أكد مدير عام مركز البذور والتقاوي، الدكتور ناصر المري، أن عدد الموارد الوراثية المزروعة وصل إلى 100 مورد وراثي بمركز البذور والتقاوي، للتنقية والتقييم الحقلي لهذه الموارد الوراثية وانتخاب أفضلها لاعتمادها كأصناف تجارية خاصة بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن عملية التقييم بدأت عبر أخذ 26 صفة مورفولوجية، بالإضافة لبعض الصفات المحصولية، حيث لوحظ وجود تنوع وراثي كبير بين الـ 100 مورد وراثي.

بالفيديو.. “البيئة”: استرداد وتجميع 135 مورداً وراثياً من الأقماح المحلية لزراعتها في مختلف المناطق

أخبار محلية
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