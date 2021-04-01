ضربة موجعة لـ”الهلال” قبل كلاسيكو الاتحاد

تلقى نادي الهلال ضربة موجعة مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام نظيره الاتحاد، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر اقامتها يوم 9 أبريل الجاري.
وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال عن غياب سالم الدوسري عن تدريبات الفريق أمس (الخميس) بسبب الإصابة.
واضاف الهلال أن الدوسري تواجد في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي بعدما تعرض لإصابة في مفصل القدم دون ذكر أي تفاصيل. وفق “أخبار 24”.
ويحتل نادي الهلال صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.