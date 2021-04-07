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أخبار المناطق > الطقس المتوقع غداً الخميس بالمملكة: سماء غائمة وسحب رعدية على بعض المناطق
07/04/2021   10:55 م

الطقس المتوقع غداً الخميس بالمملكة: سماء غائمة وسحب رعدية على بعض المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية.

كما توقّع سماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، وتكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وكذلك على شمال شرق المملكة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 41 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في الباحة وأبها وتبوك.

الطقس المتوقع غداً الخميس بالمملكة: سماء غائمة وسحب رعدية على بعض المناطق

أخبار المناطق
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