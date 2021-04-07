الشيخ علي بن محمد العقيلي الخالدي في زيارة متحف العقيلي بالقصيم

متحف العقيلي بالقصيم من المتاحف الأثرية في مملكتنا العزيزة متحف العقيلي ( العقيلات ) في بريدة والذي قام الباحث الشيخ علي بن محمد العقيلي الخالدي بزيارة له في ضيافة الشيخ صالح بن محمد الوهيبي وابنيه الدكتورين عبداللطيف وبندر .
وقد أثنى العقيلي على الجهود المبذولة في هذا المتحف من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين رعاهما الله وبإشراف مباشر من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم سلمه الله ، مبينًا الباحث الشيخ علي أن مسمى العقيلات جاء نسبة لبني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة والمسماة الآن ببني خالد كما قال قاضي الأحساء في عهد الدولة السعودية الثانية الشيخ الأديب أحمد بن مشرف :-
ولا تنسى جمع الخالدي فإنهم
قبايل شتى من عقيل بن عامر
مبرزًا الشيخ علي العقيلي جهود الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله في توحيد قبائل وبلدان الجزيرة تحت المسمى الغالي والكبير ( المملكة العربية السعودية ) .