“الحصيني”: أمطار متوقعة خلال الـ36 ساعة القادمة على هذه المناطق مع ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الـ36 ساعة القادمة.
وأشار الحصيني إلى أن الأجواء يُتوقع أن تكون حارة نهارًا معتدلة ليلًا على جميع مناطق المملكة، عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، والتي ستكون معتدلة نهارًا باردة نسبيًّا ليلًا.
كما توقع أيضًا أن تبدأ الحالة الممطرة مساء اليوم (الخميس)، وتستمر إلى يوم غدٍ (الجمعة)، على أن تتفاوت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن أجزاءً من مناطق الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وشرق مكة، وشمالي الرياض والشرقية، ستتأثر بهذه الحالة الممطرة مع تساقط حبات البرد.