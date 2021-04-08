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أخبار محلية > “البيئة” تشوق متابعيها بهاشتاق “النقص ولا الزود” ومقطع درامي.. وجهات حكومية تتفاعل
08/04/2021   2:40 م

“البيئة” تشوق متابعيها بهاشتاق “النقص ولا الزود” ومقطع درامي.. وجهات حكومية تتفاعل

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غردت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الخميس)، على حسابها بموقع “تويتر” بهاشتاق يحمل عنوان “النقص ولا الزود“، مصاحبة ذلك بمقطع فيديو.

وقدمت الوزارة مقطع الفيديو بشكل درامي لا تتعدى مدته 17 ثانية، إذ بدأت أول لقطاته بسيدة مبتسمة ثم فجأة تزول عن وجهها الابتسامة، تبعها رجل يتناول طعامه ثم يبادر بالتوقف عن تناوله، واختتمت المقطع بظهور 3 سيدات ينظرن أسفلهن ثم ينظرن لبعضهن البعض. وفق “أخبار 24”.

وبعد مرور عدة دقائق من تدشين الهاشتاق، أعادت وزارات وجهات حكومية، مثل وزارة التجارة، والمؤسسة العامة للحبوب، والشركة الوطنية للمياه نشر نفس التغريدة، فيما تساءل المتابعون عن موضوع التغريدة، متوقعين أن توضح الوزارة سببها خلال الساعات القادمة.

“البيئة” تشوق متابعيها بهاشتاق “النقص ولا الزود” ومقطع درامي.. وجهات حكومية تتفاعل

أخبار محلية
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