تطمح لتطويره وتجربته على البشر.. طالبة متوسط بالطائف تبتكر علاجا لمرض السرطان

تمكنت طالبة في محافظة الطائف، من ابتكار علاج لمرض السرطان، باستخدام مستخلص نبات محلي للخلايا السرطانية، وذلك بعد فترة من البحث والعمل استمرت لمدة 3 سنوات.
وأوضحت الطالبة في مدارس شروق المملكة العالمية، الجوهرة الجميعة (15) عاما، أن موت أحد أفراد عائلتها بمرض السرطان، هو ما جعلها تبحث عن طريقة تساهم في العلاج من هذا المرض، مشيرة وفقا لـ “المدينة”، إلى أنها قرأت عن المرض وتعمقت فيه، وانطلقت بعدها في رحلتها لابتكار علاج للأمراض السرطانية، وذلك بمساعدة مشرفتها بالمدرسة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنها جربت علاجها المبتكر على خلايا مصابة بالسرطان، وتطمح في المستقبل في تطويره وتجربته على البشر، مشيرة إلى أن أغلب المستفيدين من ابتكارها سيكونون مرضى السرطان، وسيساهم ذلك أيضا في التقليل من الألم الناتج عن المرض، مؤكدة أن أسرتها شجعتها، وتطمح للالتحاق بتخصص الطب مستقبلا.