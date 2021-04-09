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أخبار محلية > الدفاع المدني: استكمال اختبارات المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمنطقة الرياض غداً السبت
09/04/2021   8:52 م

الدفاع المدني: استكمال اختبارات المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمنطقة الرياض غداً السبت

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن استكمال اختبارات المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ يوم غد السبت الساعة ٢ ظهرًا في جميع أنحاء منطقة الرياض ومدنها ومحافظاتها التابعة لها.

وكانت المديرية أعلنت أنها ستبدأ بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اعتبارا من غدٍ السبت الموافق 28-8-1442هـ وحتى الاثنين 30-8-1442هـ وفي تمام الساعة 2 ظهرا الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ عبر رسائل البث الخلوي، وتعقبها التجربة.

وأضافت أن التجربة ستُنفذ غدا في منطقة الرياض والأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية، داعية المواطنين والمقيمين في تلك المناطق للمشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل لهواتفهم برسالة SMS، منوهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل لهواتفهم المتنقلة لآخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، مؤكدة أنه ليس هناك داعٍ للذعر أو القلق. وفق “أخبار 24”.

الدفاع المدني: استكمال اختبارات المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمنطقة الرياض غداً السبت

أخبار محلية
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