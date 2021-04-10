نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > إطلاق حملة لتشجير “محمية الملك سلمان الملكية” بـ800 ألف شتلة
10/04/2021   8:31 ص

إطلاق حملة لتشجير “محمية الملك سلمان الملكية” بـ800 ألف شتلة

+ = -
703

أطلقت القوات الخاصة للأمن البيئي وهيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية، حملة تشجير للمحمية، بالشراكة مع عدد من الجهات البيئية.

وتهدف الحملة لزراعة 800 ألف شتلة رعوية وبرية، إضافة لزراعة البذور المتوافقة مع طبيعة الغطاء النباتي لها للحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية وتستمر خلال العام.

وتأتي الحملة كمبادرة تعاون وتفعيل للشراكة المجتمعية بين القطاعات ذات العلاقة بالبيئة ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي ومحمية الملك سلمان الملكية وبلدية محافظة طبرجل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ومحطة “إكثار بذور النباتات الرعوية والبرية” بمحافظة طبرجل وفريق محافظة طبرجل لرابطة سدر الجوف التطوعية. وفق “أخبار 24”.

إطلاق حملة لتشجير “محمية الملك سلمان الملكية” بـ800 ألف شتلة

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885146826.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.