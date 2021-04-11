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أخبار محلية > بالفيديو.. تعرف على قصة “على يميني أجنبي وعلى يساري جدار”
11/04/2021   8:22 ص

بالفيديو.. تعرف على قصة “على يميني أجنبي وعلى يساري جدار”

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روى أستاذ الأدب السعودي الدكتور محمد الربيع قصة طريفة بعنوان “على يميني أجنبي وعلى يساري جدار”.

وقال الربيع خلال مقطع فيديو أعدته دارة الملك عبدالعزيز، إن أحد الأشخاص لم يصل الفجر في جماعة وعندما سأله المؤذن عن سبب عدم حضوره للصلاة، أجاب بأنه حضر، فطلب منه المؤذن إثبات ذلك، ليجيب بأن من كان على يمينه شخص أجنبي وعن يساره جدار.

وأضاف الربيع أن تفقد المصلين في المسجد كان من اختصاص المؤذن أو شخص أخر، حيث إنه كان يقوم بعدّ المصلين وحصرهم، وهو إجراء دعوي ومن الترابط الاجتماعي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تعرف على قصة “على يميني أجنبي وعلى يساري جدار”

أخبار محلية
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