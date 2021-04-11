بالفيديو.. تعرف على قصة “على يميني أجنبي وعلى يساري جدار”

روى أستاذ الأدب السعودي الدكتور محمد الربيع قصة طريفة بعنوان “على يميني أجنبي وعلى يساري جدار”.
وقال الربيع خلال مقطع فيديو أعدته دارة الملك عبدالعزيز، إن أحد الأشخاص لم يصل الفجر في جماعة وعندما سأله المؤذن عن سبب عدم حضوره للصلاة، أجاب بأنه حضر، فطلب منه المؤذن إثبات ذلك، ليجيب بأن من كان على يمينه شخص أجنبي وعن يساره جدار.
وأضاف الربيع أن تفقد المصلين في المسجد كان من اختصاص المؤذن أو شخص أخر، حيث إنه كان يقوم بعدّ المصلين وحصرهم، وهو إجراء دعوي ومن الترابط الاجتماعي.
#فيديو الدارة |📺
“تفقد المصلين” إجراء دعوي، ويعني أيضًا الترابط الاجتماعي، وشهد مواقف محرجة وطريفة.
فما قصة “على يميني أجنبى وعلى يساري جدار” ؟
الطرفة كاملة في هذا التوثيقي لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز :⬇️https://t.co/CbLEVl4LV5 pic.twitter.com/FWtzNQJJlL
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) April 9, 2021
وفق “أخبار 24”.