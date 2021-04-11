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أخبار المناطق > أسواق التمور بالقصيم تُراهن على موسم عمرة رمضان لانتعاش حركة البيع
11/04/2021   8:21 ص

أسواق التمور بالقصيم تُراهن على موسم عمرة رمضان لانتعاش حركة البيع

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تُراهن أسواق التمور في منطقة القصيم على فتح العمرة خلال شهر رمضان المبارك لزيادة انتعاش أعمال البيع والشراء، بعد حالة الركود التي ضربت القطاع.  

وأوضح رئيس إحدى شركات تسويق التمور ويدعى يوسف الدخيل، أن فتح العمرة لهذا العام سيسهم في زيادة نسبة استهلاك التمور، ومن ثم زيادة تسويقه وتصديره للخارج.  

وتوقع وفقاً لـ”عكاظ”، ارتفاع نسبة تصدير التمور خلال الأعوام المقبلة، في ظل زيادة أعداد النخيل التي ستدخل مراحل الإنتاج وتصل إلى 10 ملايين نخلة.  

وبيّن أحد تجار التمور بالمنطقة ويدعى يوسف الرشيد، أن أسعار بيع التمور تتفاوت حسب كل نوع وصنف منها، مبيناً أن موسم رمضان يُعد أهم مواسم البيع لدى التجار. 

أسواق التمور بالقصيم تُراهن على موسم عمرة رمضان لانتعاش حركة البيع

أخبار المناطق
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