بالفيديو.. طبيب سعودي ينجح في توطين تقنية “الهولميوم ليزر” لعلاج البروستات

نجح استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور مهند الحربي في توطين تقنية “الهولميوم ليزر” التي تعمل على علاج البروستاتا في فترة وجيزة دون تدخل جراحي، وتعتبر من أحدث ما توصل إليه الطب الحديث.
وقال الحربي خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن البروستاتا هي عبارة عن غدة توجد عند الرجال أسفل المثانة وتحيط بمجرى البول، مبيناً أن أي تضخم بهذه الغدة يؤدي إلى أعراض التبول التي منها تدفق البول والقيام المتكرر أثناء النوم في الليل لتفريغ البول.
وأضاف أن تضخم البروستاتا مرتبط بتقدم العمر؛ حيث تبدأ أعراضه عند سن الخمسين بنسبة 50 %، وتزداد تدريجياً حتى تصل النسبة إلى 80 %، لمن تجاوز سن السبعين.
وأوضح أن استخدام تقنية “الهولميوم ليزر” لعلاج البروستاتا يكون بعملية تتم بالمنظار عن طريق الليزر ويستخدم فيها الهولميوم، مبيناً أن العملية تتكون من جزأين؛ الأول عبارة عن تقشير البروستاتا وإزالة الجزء المتضخم، أما الثاني فيكون بفرم نسيج البروستاتا وإخراجه خارج المريض بواسطة جهاز مخصص لذلك.
وتابع الحربي أن مميزات هذه التقنية تتمثل في قلة النزف ويمكنها التعامل مع حجم البروستاتا سواء كان صغيراً أم كبيراً كما أنها آمنة لمن يتناولون مسيلات الـدم أو لمن فشلت لديهم العمليات الجراحية الأخرى، ويمكن للمريض الخروج في نفس اليوم أو اليوم التالي كحد أقصى. وفق “أخبار 24”.
ونصح بتناول الأكل الصحي وممارسة الرياضة، والتقليل من المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين كالقهوة والشاي، مع ضرورة زيارة الطبيب المختص فور ملاحظة بعض الأعراض مثل التبول مع فشل الأدوية، ووجود دمـ في البول وارتفاع وظائف الكلى، وتكرار التهابات البول.
فيديو | د. “مهند الحربي” ينجح في توطين تقنية “الهولميوم ليزر” لعلاج البروستات#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/gGxz6XdMdk
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 10, 2021