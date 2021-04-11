بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم

وجهت قوات الأمن العام في مناطق المملكة ضربات ناجحة، وألقت القبض على عدد من المتورطين في جرائم نصب واحتيال، وسرقة وانتحال صفة رجال الأمن.
وشملت عمليات القبض:
– مواطنا قام بدهس مقيم أمام أحد المحال التجارية ولاذ بالفرار، بالخبر.
– مواطنا ومقيما من الجنسية السورية استعرضا مبالغ مالية وبحوزتهما مواد مخدرة، بالرياض.
– 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية انتحلوا صفة رجال الأمن، وقاموا بالتخطيط للدخول لأحد المنازل الشعبية، بجدة.
– 5 مواطنين و4 مقيمين من الجنسيات المصرية والأردنية واليمنية ونازحا، مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية، وضُبط بحوزتهم 1.2 مليون ريال نقدا، و155 جهاز نقاط بيع، وكيلو من المجوهرات، و4 أسلحة من نوع رشاش، إضافة إلى مسدس، بالرياض. وفق “أخبار 24”.
– مقيما من الجنسية السورية ارتكب عددا من الجرائم، تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، في جدة.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/jvvtOAw3rc
— الأمن العام (@security_gov) April 10, 2021