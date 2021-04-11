بالصور.. محافظ الخرج يتابع تحسينات منطقة العيون بالتشجير والرصف وتحسين المحيط البصري

قام محافظ الخرج رئيس لجنة التنمية السياحية بالخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي و سعادة رئيس بلدية محافظة الخرج م/ خالد بن عبدالله الزيد ومدير مكتب الأثار بالخرج أ/ حسين بن عبدالهادي القحطاني وأ/ سعود بن ابراهيم الخريف صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٢/٨/٢٥هـ بالوقوف على منطقة العيون بناء على توصية لجنة التنمية السياحية للنظر في تحسين منطقة العيون بالتشجير والرصف وتحسين المحيط البصري لمنطقة العيون وتم الاطلاع على المنطقة العيون والجزء المتبقي من ( ساقي الخرج ) وكذلك الاطلاع على حالة المباني التراثية المجاورة للمقر الاداري بمكتب الاثار وبنهاية الجولة اتخذت اللجنة القرارات اللازمة بشأنها .