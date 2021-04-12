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أخبار محلية > “هيئة الاتصالات” تُصدر أول موافقة لتقديم خدمة “المركبات المتصلة” في المملكة.. فماذا تعني الخدمة؟
12/04/2021   8:25 ص

“هيئة الاتصالات” تُصدر أول موافقة لتقديم خدمة “المركبات المتصلة” في المملكة.. فماذا تعني الخدمة؟

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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية اليوم الأحد موافقتها الأولى لتقديم خدمة المركبات المتصلة في المملكة لشركة عبداللطيف جميل لمركبات تويوتا ولكزس.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار دور الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وسعيها نحو تحفيز وتمكين الابتكار في المملكة، وتعزيز الاستفادة من هذه التقنيات وإسهامها الاقتصادي والاجتماعي.

وتتمثل خدمة “المركبات المتصلة” –أحد تطبيقات إنترنت الأشياء- في ربط المركبة بأنظمة “مزود خدمة المركبات المتصلة” لتوفير عدد من الخدمات الترفيهية ولرفع مستوى الأمان للركّاب وتحسين مستوى تجربة العميل، وتوفير عدة خدمات ترتبط بالمستخدم، كخدمة التحكم بالمركبة عن بُعد.

كما تساهم في رفع التقارير التشخيصية عن حالة أدائها مما يساعد المصنّع والمستخدم في الكثير من القرارات التي ترتبط بصيانة وتحسين أداء المركبة، كما تقدّم طلب المساعدة والدعم الفني بشكل مباشر في حالة التعرض لأي طارئ، فضلاً عن الخدمات الترفيهية من خلال الاتصال بالإنترنت.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

وفق “أخبار 24”.

“هيئة الاتصالات” تُصدر أول موافقة لتقديم خدمة “المركبات المتصلة” في المملكة.. فماذا تعني الخدمة؟

أخبار محلية
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