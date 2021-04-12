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أخبار محلية > بالفيديو.. مختص تغذية يحذر من عادات غذائية خاطئة في رمضان.. وينصح بهذه الأمور
12/04/2021   1:53 م

بالفيديو.. مختص تغذية يحذر من عادات غذائية خاطئة في رمضان.. وينصح بهذه الأمور

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نصح مُختص في شؤون الغذاء والتغذية، بتجنب بعض العادات السيئة خلال تناول الطعام في شهر رمضان، داعياً إلى الابتعاد عن تناول المقليات واللحوم بكثرة.

وقال المُختص بشؤون الغذاء الدكتور إبراهيم العريفي، إن البعض يتبع عادات خاطئة خلال رمضان بينها تناول المشروبات والعصائر المُصنعة والكثير من السكريات واللحوم والدهون، الأمر الذي يزيد من نسبة الكوليسترول ويُضعف المناعة.

وأضاف العريفي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنه يجب أن تكون نسبة الخضار في وجبة الإفطار 80% واللحوم 20% فقط، إلى جانب زيادة تناول السلطات والسمك والدجاج عن اللحوم والدهون.

وأشار إلى أهمية زيادة تناول الماء والعصير الطبيعي والتدرج في تناول الطعام من خلال تقسيم الوجبات من الإفطار وحتى السحور، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بعد صلاة التراويح. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان يختلف من شخص لآخر حسب حالته الصحية، مبيناً أن التغذية الصحية في رمضان يجب أن تُستغل في نزع السموم وراحة البدن والتخلص من الخلايا الخبيثة.

بالفيديو.. مختص تغذية يحذر من عادات غذائية خاطئة في رمضان.. وينصح بهذه الأمور

أخبار محلية
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