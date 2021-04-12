“الحصيني”: البعض سيتناول السحور على صوت المطر ويُفطر على صوت الرعد

توقع الباحث في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد بعض مدن ومناطق المملكة بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان غداً (الثلاثاء) هطول أمطار.
وأوضح الحصيني في مداخلة مع “إذاعة الرياض”، أن البعض سوف يتناول السحور على صوت المطر ويُفطر على صوت الرعد خاصة الأجزاء الوسطى والشمالية والغربية والشرقية.
ولفت إلى أن ذلك سيسبقه نشاط بالرياح السطحية وعواصف غبارية وقتية على بعض المناطق، موضحاً بأنه سيطرأ أيضاً انخفاض طفيف في درجات الحرارة على القصيم والرياض والشرقية وشرق المدينة وشرق الباحة وعسير. وفق “أخبار 24”.