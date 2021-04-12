تتخطى 23 ساعة يومياً.. تعرف على أقصر وأطول ساعات الصيام في الوطن العربي ودول العالم

تختلف عدد ساعات الصيام في شهر رمضان من دولة إلى أخرى، حيث يتراوح متوسطها بين 13 إلى 16 ساعة خلال اليوم.
الأطول والأقصر عالمياً
وتحتل دولة فنلندا قائمة أكثر عدد الساعات صوماً على مستوى العالم هذا العام، حيث تبلغ 23 ساعة و5 دقائق، ومن ثم يتبعها الدول المجاورة لها مثل السويد والنرويج، وبعدها روسيا لتُسجل 20 ساعة و45 دقيقة.
وتعتبر أستراليا أقل الدول في عدد ساعات الصيام حيث تصل إلى 11 ساعة و59 دقيقة، ومن ثم الأرجنتين 12 ساعة و23 دقيقة، وتشيلي 12 ساعة و41 دقيقة.
الأكثر والأقل عربياً
جاءت دول المغرب العربي خاصة الجزائر وتونس في مقدمة الدول العربية الأطول بعدد ساعات الصيام، حيث تصل عدد الساعات فيها إلى 14 ساعة و39 دقيقة في أول أيام رمضان، و15 ساعة و50 دقيقة في آخر أيامه.
وتعد دولة جزر القمر أقل في عدد ساعات الصيام، حيث تبلغ بأول أيام شهر رمضان 13 ساعة و12 دقيقة، وتصل في آخره إلى 12 ساعة و59 دقيقة. وفق “أخبار 24”.
وعلى المستوى الخليجي تصل عدد ساعات الصيام في الرياض 14 ساعة في أول أيام رمضان، و14 ساعة و42 دقيقة في آخر يوم، وأما أبوظبي فتصل إلى 14 ساعة ودقيقتين في أول يوم، و14 ساعة و44 دقيقة في آخر يوم.
فيما تبلغ عدد ساعات الصيام في الكويت 14 ساعة و17 دقيقة في أول يوم، و15 ساعة و19 دقيقة في آخر يوم، وتصل في قطر إلى 14 ساعة و6 دقائق في أول يوم، و14 ساعة و50 دقيقة في آخر يوم.