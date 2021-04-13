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أخبار محلية > “التجارة” ترصد منشآت تجارية تدعو لجمع أموال مقابل حفر آبار مياه خارج المملكة
13/04/2021   10:52 م

“التجارة” ترصد منشآت تجارية تدعو لجمع أموال مقابل حفر آبار مياه خارج المملكة

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رصدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، منشآت تجارية تدعو لجمع أموال مقابل حفر آبار مياه خارج المملكة،

وأوضحت أن هذه المنشآت تدعي الحصول على ترخيص من الوزارة، محذرة من التعامل مع هذه المنشآت، والتي أُحيلت للجهات المختصة.

“التجارة” ترصد منشآت تجارية تدعو لجمع أموال مقابل حفر آبار مياه خارج المملكة

أخبار محلية
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