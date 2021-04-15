‏ في انتظام سماوي جميل.. اقتران هلال قمر رمضان بالثريا مساء اليوم

تشهد سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم (الخميس) وبداية الليل؛ وقوع هلال القمر المتزايد؛ بين عنقود الثريا وعنقود القلائص في انتظام سماوي جميل.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الثريا والقلائص لن تكون مشاهدة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي، ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار إذ سيبدو الثريا مثل نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر.
وأشار أبوزاهرة إلى أن عنقود القلائص ليس بدرجة لمعان وكثافة عنقود الثريا، ولكن من السهل جدًا تمييزه بسبب شكله المميز الذي يشبه الحرف (V) الذي يمثل وجه الثور في كوكبة الثور في حين يمثل نجم الدبران عين الثور الحمراء. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه خلال ساعات الليل يتجه القمر والثريا والقلائص نحو الغرب عبر السماء وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق.