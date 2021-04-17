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اخبار رياضية > بالفيديو.. الفتح يكتفي بالتعادل أمام ضمك في الدوري
17/04/2021   11:38 م

بالفيديو.. الفتح يكتفي بالتعادل أمام ضمك في الدوري

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سقط فريق الفتح في فخ التعادل أمام نظيره ضمك، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري المحترفين.

وكاد بيليجرينو أن يسجل الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 21، لكن العارضة تصدت لتسديدته.

وسجل سفيان بن دبكة الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 43.

وتمكن اللاعب ايميليو زيلايا من إدراك هدف التعادل لفريق ضمك في الدقيقة 65 عن طريقة ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، وصل الفتح إلى 35 نقطة بالتساوي مع الرائد والأهلي، بينما رفع ضمك رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الفتح يكتفي بالتعادل أمام ضمك في الدوري

اخبار رياضية
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