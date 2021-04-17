“ميكالي” يتحدث عن موقف ثلاثي الهلال المصاب قبل مواجهة شباب أهلي دبي

تحدث المدير الفني لفريق الهلال روجيرو ميكالي، عن موقف ثلاثي الفريق “كاريلو وهيون وفييتو” من المشاركة في المباراة المقبلة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.
ويواجه الهلال نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقال ميكالي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “الثلاثي المُصاب “كاريلو وهيون وفييتو” لا يزالون في العيادة مع الطبيب، سأنتظر الضوء الأخضر حول جاهزيتهم حتى آخر لحظة”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف “مواجهة مهمة تنتظرنا أمام شباب الأهلي بعد تعادلنا في المباراة الماضية، سنسعى لحصد النقاط الثلاث”.
وأتم: “استمراراً للمواجهات الصعبة في البطولة، بين الفرق المتزنة بهذه المجموعة، ندخل هذه المباراة من أجل الانتصار وتحقيق الثلاث النقاط من أجل تحقيق هدفنا بالتأهل”.