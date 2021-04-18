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اخبار رياضية > بالفيديو والصور.. الاتفاق يؤزم وضع الوحدة في دوري المحترفين بهدف “الكويكبي”
18/04/2021   1:49 م

بالفيديو والصور.. الاتفاق يؤزم وضع الوحدة في دوري المحترفين بهدف “الكويكبي”

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نجح نادي الاتفاق، في تحقيق الفوز على نظيره الوحدة، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل الاتفاق هدفه الوحيد في المباراة بالدقيقة (71) عن طريق محمد الكويكبي، بعد تمريرة بينية رائعة من سوليماني دوكارا، في اتجاه الكويكبي داخل منطقة الجزاء يسددها أرضية قوية على يمين حارس الوحدة.

بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 38، في المركز الخامس، بجدول ترتيب الدوري متفوقًا على النصر السادس، بفارق نقطتين، بينما أصبح الوحدة في المركز الـ15 (قبل الأخير) بـ27 نقطة. وفق “أخبار 24”.

ويستضيف الاتفاق في الجولة المقبلة من الدوري نظيره الشباب، الجمعة 14 مايو المقبل، فيما يحل الوحدة ضيفاً على الفتح في الجولة ذاتها، السبت 15 مايو.

مباراة الاتفاق والوحدة

مباراة الاتفاق والوحدة

مباراة الاتفاق والوحدة

بالفيديو والصور.. الاتفاق يؤزم وضع الوحدة في دوري المحترفين بهدف “الكويكبي”

اخبار رياضية
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