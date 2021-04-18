مشادة بين رئيسي الفتح وضمك.. والأزمة تصل إلى مركز الشرطة

كشفت مصادر صحفية، السبت، أن رئيس مجلس إدارة نادي ضمك، صالح أبونخاع، قدم بلاغا في أحد مراكز الشرطة، ضد رئيس نادي الفتح، سعد العفالق، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الـ26 بدوري المحترفين.
وقالت المصادر، وفقًا لبرنامج “الديوانية”، إن المشادة بين إداريي الفتح وضمك نشبت في ممر غرف الملابس بعد نهاية المباراة.
وأوضحت المصادر، أن غضب سعد العفالق، وصالح أبونخاع، والذي جاء بعد نهاية المباراة بسبب سوء فهم بينهما.
وأشارت المصادر، إلى أن رئيس نادي ضمك، صالح أبونخاع، قام بسحب شكواه من مركز الشرطة ضد رئيس الفتح سعد العفالق. وفق “أخبار 24”.
وكانت المباراة التي جمعت الفتح وضيفه ضمك على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، قد انتهت بالتعادل الإيجابي لهدف لمثله.