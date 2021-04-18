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أخبار محلية > خطّ مصحف “مكة”.. تعرف على كاتب الوحي محمد عبد القادر الكردي
18/04/2021   1:54 م

خطّ مصحف “مكة”.. تعرف على كاتب الوحي محمد عبد القادر الكردي

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سلّطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على أحد كبار الخطاطين في مكة المكرمة وأحد أوائل الخطاطين في المملكة الذين أفنوا شبابهم في خدمة العلم والنهضة الحديثة.

واستعرضت الدارة عبر مقطع مصور جانبًا من سيرة محمد طاهر عبد القادر الكردي، مبينة أنه مؤرخ مكة وكاتب مصحفها، ويعد من رجالات الفكر والتعليم بها.

وأبانت أن الكردي ولد في عام 1321 في مكة المكرمة، وتلقى تعليمه في مدرسة الفلاح بمكة وتخرج فيها عام 1339 ه، وبعدها سافر مع والده إلى القاهرة للالتحاق بالأزهر الشريف، ومن ثم التحق بمدرسة تحسين الخطوط العربية الملكة 1341 وأمضى فيها 6 سنوات.

وأضافت أنه عُين عقب ذلك موظفا بالمحكمة الشرعية الكبرى 1348 ه، ثم عمل مدرسا بالمدرسة التي تعلم فيها” الفلاح” بجدة عام 1349 ه لمدة أربع سنوات. وفق “أخبار 24”.

وقالت إنه خطّ أول المصاحف التي طبعت في مكة المكرمة، وسمي بمصحف مكة، عام 1369ه، كما ألّف حوالي 42 مؤلفا في التاريخ والدين والفن والأدب، منها التاريخ القويم لمكة وبيت الله الحرام وتاريخ الخط العربي وآدابه، وتوفي عام 1400 ه في جدة.

 

خطّ مصحف “مكة”.. تعرف على كاتب الوحي محمد عبد القادر الكردي

أخبار محلية
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