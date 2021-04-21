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أخبار محلية > بالفيديو.. صحفيون يثنون على الإعلامي الراحل عبدالرحمن الشبيلي.. وفيصل بن سلمان يصفه بمؤرخ الإعلام السعودي
21/04/2021   8:04 م

بالفيديو.. صحفيون يثنون على الإعلامي الراحل عبدالرحمن الشبيلي.. وفيصل بن سلمان يصفه بمؤرخ الإعلام السعودي

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أشاد صحفيون بالإعلامي الراحل عبد الرحمن الشبيلي أحد رواد صناعة الإذاعة والتلفزيون في المملكة، كما اثنى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان على جهود الراحل ووصفه بمؤرخ الإعلام السعودي.

واستكملت حلقة اليوم (الأربعاء) من برنامج “الراحل” على روتانا خليجية سيرة الإعلامي الراحل، حيث أوضح وزير المالية سابقاً محمد أبا الخيل أن منصب الشبيلي في وزارة التعليم العالي لم يفصله عن الإعلام ما يؤكّد رغبته الشديدة في مواصلة عمله في الخدمة العامة.

كما أشار مدير تحرير صحيفة الجزيرة الثقافية إبراهيم التركي إلى أن الشبيلي كان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة الصحفية، مؤكداً على أنه كان منقذاً للمؤسسة بصحيفتيها “الجزيرة” و”المسائية” في تلك الفترة الصعبة حتى عام 1999م. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، كشف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان عن وجود علاقة شخصية مع الإعلامي الراحل، واعتبره مؤرخاً للإعلام السعودي لتوثيقه سير شخصيات وأحداث مهمة أثرت في المجتمع من خلال تأليف أكثر من 55 كتاباً.

بالفيديو.. صحفيون يثنون على الإعلامي الراحل عبدالرحمن الشبيلي.. وفيصل بن سلمان يصفه بمؤرخ الإعلام السعودي

أخبار محلية
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