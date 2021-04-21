بالفيديو.. صحفيون يثنون على الإعلامي الراحل عبدالرحمن الشبيلي.. وفيصل بن سلمان يصفه بمؤرخ الإعلام السعودي

أشاد صحفيون بالإعلامي الراحل عبد الرحمن الشبيلي أحد رواد صناعة الإذاعة والتلفزيون في المملكة، كما اثنى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان على جهود الراحل ووصفه بمؤرخ الإعلام السعودي.
واستكملت حلقة اليوم (الأربعاء) من برنامج “الراحل” على روتانا خليجية سيرة الإعلامي الراحل، حيث أوضح وزير المالية سابقاً محمد أبا الخيل أن منصب الشبيلي في وزارة التعليم العالي لم يفصله عن الإعلام ما يؤكّد رغبته الشديدة في مواصلة عمله في الخدمة العامة.
كما أشار مدير تحرير صحيفة الجزيرة الثقافية إبراهيم التركي إلى أن الشبيلي كان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة الصحفية، مؤكداً على أنه كان منقذاً للمؤسسة بصحيفتيها “الجزيرة” و”المسائية” في تلك الفترة الصعبة حتى عام 1999م. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، كشف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان عن وجود علاقة شخصية مع الإعلامي الراحل، واعتبره مؤرخاً للإعلام السعودي لتوثيقه سير شخصيات وأحداث مهمة أثرت في المجتمع من خلال تأليف أكثر من 55 كتاباً.
#برنامج_الراحل:
بعد نحو 14 عاما قضاها في وزارة الإعلام اختار #الراحل_عبدالرحمن_الشبيلي تغيير موقعه والتقدم باستقالته، إلا أن الملك خالد وجه بردّها، وتم نقله إلى وزارة التعليم العالي، وهي الوزارة التي قضى فيها نحو 17 عاما.#رمضان_كريم#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/xDfGyf8IQd
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 21, 2021
#برنامج_الراحل
اهتم #الراحل_عبدالرحمن_الشبيلي بتوثيق التاريخ الحديث، ما قاده إلى تأليف أكثر من 55 كتابا، يتطرق في أغلبها إلى سيرة شخصيات مؤثرة، أو أحداثٍ مهمة أثرت على المجتمع.#رمضان_كريم#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/iX45ThabmV
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 21, 2021
#برنامج_الراحل
عمل #الراحل_عبدالرحمن_الشبيلي عضوا لمجلس إدارة مؤسسة الجزيرة للصحافة، ورئيسا للمجلس الاستشاري للشركة السعودية للأبحاث والتسويق.#رمضان_كريم#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/W1ido5Tvh5
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 21, 2021