نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الطيران المدني” تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المطارات والمنشآت التابعة لها
21/04/2021   10:32 م

“الطيران المدني” تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المطارات والمنشآت التابعة لها

+ = -
651

شدد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، اليوم (الأربعاء)، على التقيد بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا في مباني الهيئة والمطارات والمنشآت التابعة لها.

وأوضح أن الهيئة تقوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بتكثيف الجولات التفتيشية والزيارات الرقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه يتم ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية بقياس درجة الحرارة وتطبيق “توكلنا” وتعيين ضابط بروتوكول في كل منشأة وأكثر من 250 مراقبا لمتابعة الإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

ودعا الجميع إلى التمسك بالإجراءات الصحية الموصى بها من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة.

“الطيران المدني” تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المطارات والمنشآت التابعة لها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885149006.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.