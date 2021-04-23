“النيابة العامة” تحذر من جريمة الابتزاز وتوضح صورها وما يندرج تحتها

أكدت النيابة العامة أن كافة سلوكيات جرائم الابتزاز تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، بحسب ما نصّت عليه الأنظمة.
وقالت النيابة العامة، في رسالة توعوية للمجتمع، إن كافة سلوكيات جرائم الابتزاز، المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختياراً، كالتهديد أو الإكراه المعنوي، حظرها النظام.
وأضافت أنه يندرج تحت جرائم الابتزاز، ما اقترن منها بجريمة معلوماتية عن طريق التهديد أو الإكراه المعنوي بكشف أسرار أو معلومات خاصة للحصول على مكاسب مادية أو معنوية. وفق “أخبار 24”.