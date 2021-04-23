نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > النصر يعلن تسليم “هورفات” وطاقمه المساعد جميع مستحقاتهم المالية
23/04/2021   4:55 ص

النصر يعلن تسليم “هورفات” وطاقمه المساعد جميع مستحقاتهم المالية

+ = -
781

أعلنت إدارة نادي النصر، مساء اليوم الخميس، تسليم ألن هورفات مدرب الفريق السابق وكافة طاقمه المساعد جميع مستحقاتهم المالية قبل مغادرتهم المملكة.

وثمنت إدارة النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر، جهود هورفات وكافة طاقمه المساعد مع الفريق، متمنين لهم التوفيق.

وفي وقت سابق، انتهت مهمة المدرب هورفات مع النصر، والذي تولى المسؤولية مؤقتاً خلفا للبرتغالي المُقال روي فيتوريا، في أواخر ديسمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.

وقاد هورفات النصر خلال 18 مباراة بمختلف المسابقات، حيث حقق 10 انتصاراً و4 تعادلات وخسر في 4 مباريات، وسجل الفريق 36 هدفاً وتلقى 18 هدفاً.

النصر يعلن تسليم “هورفات” وطاقمه المساعد جميع مستحقاتهم المالية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885149234.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.