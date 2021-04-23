النصر يعلن تسليم “هورفات” وطاقمه المساعد جميع مستحقاتهم المالية

أعلنت إدارة نادي النصر، مساء اليوم الخميس، تسليم ألن هورفات مدرب الفريق السابق وكافة طاقمه المساعد جميع مستحقاتهم المالية قبل مغادرتهم المملكة.
وثمنت إدارة النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر، جهود هورفات وكافة طاقمه المساعد مع الفريق، متمنين لهم التوفيق.
وفي وقت سابق، انتهت مهمة المدرب هورفات مع النصر، والذي تولى المسؤولية مؤقتاً خلفا للبرتغالي المُقال روي فيتوريا، في أواخر ديسمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.
وقاد هورفات النصر خلال 18 مباراة بمختلف المسابقات، حيث حقق 10 انتصاراً و4 تعادلات وخسر في 4 مباريات، وسجل الفريق 36 هدفاً وتلقى 18 هدفاً.