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اخبار رياضية > ماذا يحتاج النصر لعبور دور المجموعات؟.. نجم الفريق السابق يجيب
23/04/2021   4:55 ص

ماذا يحتاج النصر لعبور دور المجموعات؟.. نجم الفريق السابق يجيب

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أوضح نجم نادي النصر السابق، ناصر الفهد عن ما يحتاجه الفريق، من أجل عبور دور المجموعات والتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وكتب الفهد عبر “تويتر”: “انتهى القسم الأول من مباريات مجموعة النصر ، ورغم كل شيء لايزال نصرنا متصدر ، رغم كورونا وسوء التحكيم والإصابات وتراجع مستويات بعض اللاعبين وقلة الحظ ، إلا أن نصرنا هو الأفضل”.

وأضاف الفهد: “مايحتاجه الفريق هو الحضور الذهني والتركيز العالي وترجمة الفرص وباذن الله التأهل لدور لـ 16”.

وكان النصر قد تعادل مع فولاذ الإيراني بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.

ماذا يحتاج النصر لعبور دور المجموعات؟.. نجم الفريق السابق يجيب

اخبار رياضية
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