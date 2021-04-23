مصادر: اجتماع لأعضاء شرف الأهلي لحسم ملف خليفة “مؤمنة”

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الخميس، عن وجود نية لدى أعضاء شرف نادي الأهلي، لحسم ملف خليفة عبد الإله مؤمنة في حال تقديمه للاستقالة.
وبات رئيس النادي الأهلي مؤمنة، أقرب لتقديم استقالته من رئاسة النادي، من أي وقت مضى.
وأوضحت التقارير وفقًا لـ “كووورة” أن بعض أعضاء شرف النادي، بصدد عقد اجتماع خارج مقره، للاتفاق على شخص يتم الدفع به كمرشح لرئاسة الأهلي، فور تقديم عبد الإله مؤمنة استقالته.
وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، حول وصول ديون النادي الأهلي لـ 130 مليون ريال، منها حوالي 30 مليونا مطلوبة في الوقت الحالي.