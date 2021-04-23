بالفيديو.. تدشين “جدارية ممتثل” بطول 250 متراً لرفع الوعي المجتمعي بالمدينة المنورة

دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة، “جدارية ممتثل” بطريق شارع الأمير سعود الفيصل، وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية الامتثال للإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقالت الأمانة إن تنفيذ الجدارية استغرق 5 أيام، وذلك بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من المبدعين من أبناء وبنات المدينة المنورة.
وأبانت أنه تم تزيين الجدارية التي امتدت بطول أكثر من 250 متراً وبعرض مترين؛ بالشعارات العديدة للحملة، حيث تم استلهام فكرة التصميم من الهوية البصرية الإسلامية لمعالم المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنها اعتمدت تعميم “جدارية ممتثل” من أجل الوصول إلى شوارع ملتزمة ومطبقة لعناصر وشروط برنامج الامتثال البلدي.
#امتثالك_أمانة | جدارية #ممتثل
التـزام يُـسطّـر بأنـامـل المبـدعيـن
في #المدينة_المنورة 🎥#المدينة_أمانة pic.twitter.com/UCgYaEebkE
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) April 22, 2021