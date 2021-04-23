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أخبار محلية > بالفيديو.. تدشين “جدارية ممتثل” بطول 250 متراً لرفع الوعي المجتمعي بالمدينة المنورة
23/04/2021   11:48 ص

بالفيديو.. تدشين “جدارية ممتثل” بطول 250 متراً لرفع الوعي المجتمعي بالمدينة المنورة

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دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة، “جدارية ممتثل” بطريق شارع الأمير سعود الفيصل، وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية الامتثال للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقالت الأمانة إن تنفيذ الجدارية استغرق 5 أيام، وذلك بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من المبدعين من أبناء وبنات المدينة المنورة. 

وأبانت أنه تم تزيين الجدارية التي امتدت بطول أكثر من 250 متراً وبعرض مترين؛ بالشعارات العديدة للحملة، حيث تم استلهام فكرة التصميم من الهوية البصرية الإسلامية لمعالم المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنها اعتمدت تعميم “جدارية ممتثل” من أجل الوصول إلى شوارع ملتزمة ومطبقة لعناصر وشروط برنامج الامتثال البلدي. 

 

بالفيديو.. تدشين “جدارية ممتثل” بطول 250 متراً لرفع الوعي المجتمعي بالمدينة المنورة

أخبار محلية
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