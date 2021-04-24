ظهور القمر العملاق في سماء المملكة بعد غروب يوم 27 أبريل بحجم أكبر 14%

أعلن رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور حسن عسيري، أن القمر العملاق سيظهر في سماء المملكة بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري.
وأوضح أن ظهوره سيكون عند الأفق الشرقي بحجم أكبر بنحو 14% عن المعتاد، وبسطوع يزيد بنحو 30%، في أبعد نقطة، بسبب اكتمال القمر بدراً الساعة 6:31 صباحاً ومروره بأقرب نقطة من الأرض الساعة 6:22 مساءً على مسافة 357,615 كلم من الأرض.
وبيّن أنه يمكن رصد القمر العملاق قبل شروق الشمس مباشرة في نفس اليوم (27 أبريل) عند الأفق الغربي، وستتكرر هذه الظاهرة في 26 مايو المقبل؛ حيث يكون القمر أقرب قليلاً إلى الأرض بنسبة 0.04%. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن هذه الظاهرة تظهر عند اكتمال القمر بدراً؛ حيث يقع بالقرب من أقرب نقطة في مداره حول الأرض، ويكون أفضل وقت لرصد وتصوير الظاهرة في نفس اليوم، عندما يقع القمر بالقرب من الأفق الشرقي.