هل الأفضل للرجل صلاة التراويح في المسجد أو مع أهله في البيت؟.. “المفتي” يوضح

أكد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن الأفضل للرجال أداء صلاة التراويح بالمسجد، وهو من السُنّة.
وأوضح خلال مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ردا على سؤال “أيهما أفضل للرجل: صلاة التراويح في المسجد أو مع أهله في البيت، أن الأصل في أداء الرجال للتراويح هو في المساجد، كونه اجتماعا على سنة، لكن إن كان التخلف عن الجماعة لأن يصلي بأهله ويعينهم فهو على خير إن شاء الله”.
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام
للبحوث العلمية والإفتاء
(أيهما أفضل للرجل : صلاة التراويح في المسجد أو مع أهله في البيت ؟) pic.twitter.com/oqvwzRMWa4
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) April 25, 2021
وفق “أخبار 24”.