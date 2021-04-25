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أخبار محلية > هل الأفضل للرجل صلاة التراويح في المسجد أو مع أهله في البيت؟.. “المفتي” يوضح
25/04/2021   6:28 م

هل الأفضل للرجل صلاة التراويح في المسجد أو مع أهله في البيت؟.. “المفتي” يوضح

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أكد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن الأفضل للرجال أداء صلاة التراويح بالمسجد، وهو من السُنّة.

وأوضح خلال مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ردا على سؤال “أيهما أفضل للرجل: صلاة التراويح في المسجد أو مع أهله في البيت، أن الأصل في أداء الرجال للتراويح هو في المساجد، كونه اجتماعا على سنة، لكن إن كان التخلف عن الجماعة لأن يصلي بأهله ويعينهم فهو على خير إن شاء الله”.

وفق “أخبار 24”.

هل الأفضل للرجل صلاة التراويح في المسجد أو مع أهله في البيت؟.. “المفتي” يوضح

أخبار محلية
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