وزير الصناعة يعلق على حلقة الشقيري: نخطط لتعظيم الفائدة من قطاع التعدين

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن تخطيطهم لتعظيم الفائدة من قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة، وذلك تعليقاً على حلقة برنامج “سين” التي استعرضت ما وصل له قطاع التعدين في المملكة.
وأكد الخريف أنهم سيعملون على تنمية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين في رأس الخير ومهد الذهب ووعد الشمال، وتحسين جودة الحياة فيها وزيادة التوظيف.
وكان برنامج “سين” الذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري على قناة “إم بي سي” أبرز في حلقة اليوم (الأحد) إنجازات قطاع التعدين من خلال الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وفق “أخبار 24”.