سقط فريق الأهلي، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره استقلال طهران الإيراني، في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2021.
بهذه النتيجة تصدر فريق استقلال طهران صدارة المجموعة الثالثة بـ8 نقاط، وهو نفس رصيد الوصيف الدحيل القطري، والثالث الأهلي، فيما يتذيل ترتيب المجموعة فريق الشرطة العراقي بـ3 نقاط.
أحداث المباراة
بدأت المباراة بتمريرات قصيرة بين لاعبي نادي الاستقلال في منتصف الملعب، حتى شهدت الدقيقة (9) تألقًا من محمد العويس بتصديه لتصويبة قوية من مهدي قائدي، ويبعدها إلى ركنية.
وشهدت الدقيقة (14) خطأ من عارف جولامي على سلمان المؤشر، من مكان خطير على حدود منطقة جزاء الاستقلال، سددها عمر السومة ولكنها تصطدم بحائط اللاعبين.
وشهدت الدقيقة (24) تمريرات قصيرة بين لاعبي الأهلي تصل الكرة إلى عبدالرحمن غريب الذي سدد أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى الاستقلال.
وشهدت الدقيقة (39) عرضية من ركنية من الجانب الأيمن عن طريق إدريس فتوحي، تصل إلى عبدالباسط هندي داخل منطقة الجزاء، الذي سدد الكرة قوية ولكن تصطدم في العارضة.
وفي الدقيقة (46) جاء تبديل أول في صفوف الاستقلال بنزول داريوش شوجايان، وخروج أحمد موسافي، وأجرى الفريق الإيراني تبديلاً ثانيًا في الدقيقة (55) بنزول سعيد ميهري، وخروج آرش رضاوند.
وفي الدقيقة (62) شهدت تبديلين في صفوف الأهلي بنزول سلطان مندش، وخروج الفيس ساريتش، وتبديلاً آخر بنزول حسين المقهوي وخروج سلمان المؤشر.
وشهدت الدقيقة (65) عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لاعب الأهلي إدريس فتوحي، قابلها عمر السومة برأسية رائعة، ولكن يبعدها حارس استقلال طهران إلى ركنية.
وأجرى المدير الفني لفريق الأهلي تبديلاً آخر في الدقيقة (75) بنزول علي الأسمري وخروج إدريس فتوحي. وفي الدقيقة (83) أجرى المدير الفني للاستقلال تبديلين، بنزول مسعود رضا، وخروج سعيد ميهري، ونزول باباك مرادي، وخروج مهدي قائدي، وأجرى الأهلي تبديلاً في الدقيقة (90+2) بنزول هيثم عسيري، وخروج عبدالرحمن غريب.
وفق “أخبار 24”.