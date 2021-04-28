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اخبار رياضية > الأخضر في المركز السادس.. تعرف على القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في كأس العرب
28/04/2021   1:11 م

الأخضر في المركز السادس.. تعرف على القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في كأس العرب

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كشفت تقارير صحفية عن أغلى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم، المقررة إقامتها في قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتصدر القائمة التي صنفتها صحيفة “آس” الإسبانية، منتخب المغرب، حيث تصل القيمة السوقية للاعبيه مجتمعين إلى نحو 222.4 مليون يورو، بينما حلت الجزائر في المرتبة الثانية بقيمة 178.35 مليون يورو.

وجاء المنتخب المصري في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تبلغ 159.65 مليون يورو، فيما حلت تونس في المرتبة الرابعة بقيمة 49.73 مليون يورو، بينما حصد منتخب الإمارات المرتبة الخامسة بقيمة 25.03 مليون يورو. وفق “أخبار 24”.

ويشغل المنتخب السعودي وفقًا لـ”روسيا اليوم” المرتبة السادسة، وبلغت قيمة لاعبيه السوقية نحو 22.58 مليون يورو، في حين حصد منتخب قطر المركز السابع بقيمة 14.78 مليون يورو، تلاه منتخبا العراق بقيمة 7.18 مليون يورو، وسوريا بقيمة 5.25 مليون يورو.

الأخضر في المركز السادس.. تعرف على القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في كأس العرب

اخبار رياضية
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