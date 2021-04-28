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اخبار رياضية > النصر يزف بشرى سارة لجماهيره بشأن إصابة “مارتينيز” من برشلونة
28/04/2021   1:11 م

النصر يزف بشرى سارة لجماهيره بشأن إصابة “مارتينيز” من برشلونة

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كشف مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الأربعاء، آخر تطورات إصابة محترفه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام ‎الأهلي بالجولة الـ23 من دوري المحترفين.

وغادر مارتينيز إلى مدينة برشلونة الإسبانية، ليخوض عملية ناجحة بعد إصابته في الرباط الجانبي الخارجي للركبة، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب 6 أشهر. وفق “أخبار 24”.

ونشر النصر صورة للمحترف الأرجنتيني، معلقا عليها: “بيتي مارتينيز يغادر المستشفى إلى مقر سكنه في برشلونة، وسيبدأ برنامجه التأهيلي اعتبارًا من اليوم”، كما أشار النادي إلى أن اللاعب بدأ بالتحسن والمشي باستخدام العكاز.

النصر يزف بشرى سارة لجماهيره بشأن إصابة “مارتينيز” من برشلونة

اخبار رياضية
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